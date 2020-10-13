Afyonkarahisar’da polisler ‘Mikro İnsansız Hava Aracı Kursu’ aldı
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVACILIK DAİRE BAŞKANLIĞ UZMANLARI TARAFINDAN AFYONKARAHİSAR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK ‘MİKRO İNSANSIZ HAVA ARACI KURSU’ DÜZENLENDİ.
Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığ uzmanları tarafından Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü personeline yönelik ‘Mikro İnsansız Hava Aracı Kursu’ düzenlendi.
28 Eylül-2 Ekim ve 5-9 Ekim tarihleri arasında 5’er gün süreyle iki grup halinde düzenlenen kursta öncelikle 2 günü kapsayan teorik eğitimler verildi. İki günlük teorik eğitimde Havacılık Daire Başkanlığından Komiser Yardımcısı Oğuz Kademli tarafından kursiyerlere mevzuattan, meteorolojiye, haberleşmeden teknik bilgiye kadar çok sayıda farklı başlıkta bilgi verildi. Kursta ardından uygulama eğitimlerine geçildi. 3 gün süren eğitimlerde kursiyerler uçuş ve İHA’nın teknik özellikleri konusunda bilgilendirildi.
Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü’nde farklı birimlerde insansız hava aracı mevcut olduğundan Mikro İnsansız Hava Aracı Kursu, trafikten narkotiğe, asayişten kaçakçılığa ve terör operasyonlarına kadar birçok birimde hava desteği sağlayıp, emniyetin havadaki gözü olacak.
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