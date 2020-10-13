banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Teknoloji hisselerinde çılgın yükseliş
Teknoloji hisselerinde çılgın yükseliş
Mahkemeden Enis Berberoğlu kararı
Mahkemeden Enis Berberoğlu kararı
Yalova'da 3 şelale turizme kazandırılacak
Yalova'da 3 şelale turizme kazandırılacak
İlk Faz 3 aşısı pandemi servisi çalışanına uygulandı
İlk Faz 3 aşısı pandemi servisi çalışanına uygulandı

Afyonkarahisar’da polisler ‘Mikro İnsansız Hava Aracı Kursu’ aldı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVACILIK DAİRE BAŞKANLIĞ UZMANLARI TARAFINDAN AFYONKARAHİSAR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK ‘MİKRO İNSANSIZ HAVA ARACI KURSU’ DÜZENLENDİ.

AFYONKARAHİSAR 13.10.2020, 15:29
2
Afyonkarahisar’da polisler ‘Mikro İnsansız Hava Aracı Kursu’ aldı

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığ uzmanları tarafından Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü personeline yönelik ‘Mikro İnsansız Hava Aracı Kursu’ düzenlendi.

28 Eylül-2 Ekim ve 5-9 Ekim tarihleri arasında 5’er gün süreyle iki grup halinde düzenlenen kursta öncelikle 2 günü kapsayan teorik eğitimler verildi. İki günlük teorik eğitimde Havacılık Daire Başkanlığından Komiser Yardımcısı Oğuz Kademli tarafından kursiyerlere mevzuattan, meteorolojiye, haberleşmeden teknik bilgiye kadar çok sayıda farklı başlıkta bilgi verildi. Kursta ardından uygulama eğitimlerine geçildi. 3 gün süren eğitimlerde kursiyerler uçuş ve İHA’nın teknik özellikleri konusunda bilgilendirildi.

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü’nde farklı birimlerde insansız hava aracı mevcut olduğundan Mikro İnsansız Hava Aracı Kursu, trafikten narkotiğe, asayişten kaçakçılığa ve terör operasyonlarına kadar birçok birimde hava desteği sağlayıp, emniyetin havadaki gözü olacak.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
24°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Namaz Vakti 13 Ekim 2020
İmsak 05:42
Güneş 07:06
Öğle 12:55
İkindi 16:01
Akşam 18:34
Yatsı 19:53
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 10
2. Fenerbahçe 4 8
3. Karagümrük 4 7
4. Galatasaray 4 7
5. Erzurumspor 4 7
6. Antalyaspor 4 7
7. Hatayspor 4 7
8. Göztepe 4 6
9. Kasımpaşa 4 6
10. Kayserispor 4 6
11. Konyaspor 3 5
12. Trabzonspor 4 5
13. Sivasspor 3 4
14. Gençlerbirliği 3 4
15. Beşiktaş 4 4
16. Malatyaspor 4 4
17. Gaziantep FK 4 3
18. Çaykur Rizespor 4 2
19. Denizlispor 4 2
20. Ankaragücü 3 1
21. Başakşehir 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 4 9
2. Altınordu 4 9
3. Tuzlaspor 4 8
4. Adana Demirspor 4 8
5. Samsunspor 4 8
6. Altay 4 7
7. Ankara Keçiörengücü 4 7
8. Giresunspor 4 7
9. Adanaspor 4 6
10. Balıkesirspor 4 6
11. Akhisar Bld.Spor 4 4
12. Bursaspor 4 4
13. Bandırmaspor 4 4
14. Ümraniye 4 4
15. Ankaraspor 4 3
16. Eskişehirspor 4 2
17. Boluspor 4 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 4 12
2. Aston Villa 3 9
3. Leicester City 4 9
4. Arsenal 4 9
5. Liverpool 4 9
6. Tottenham 4 7
7. Chelsea 4 7
8. Leeds United 4 7
9. Newcastle 4 7
10. West Ham 4 6
11. Southampton 4 6
12. Crystal Palace 4 6
13. Wolverhampton 4 6
14. Man City 3 4
15. Brighton 4 3
16. M. United 3 3
17. West Bromwich 4 1
18. Burnley 3 0
19. Sheffield United 4 0
20. Fulham 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Real Betis 5 9
3. Real Sociedad 5 8
4. Villarreal 5 8
5. Barcelona 3 7
6. Sevilla 3 7
7. Getafe 4 7
8. Valencia 5 7
9. Cádiz 5 7
10. Granada 4 7
11. Osasuna 4 6
12. Atletico Madrid 3 5
13. Celta de Vigo 5 5
14. Eibar 5 4
15. Huesca 5 4
16. Elche 3 4
17. Deportivo Alaves 5 4
18. Levante 4 3
19. Athletic Bilbao 4 3
20. Real Valladolid 5 2