Afyonkarahisar’da polisin kaçak alkolle mücadelesi sürüyor

Yurt genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar’da polis ekiplerinin kaçak alkol ve tütünle mücadelesi devam ederken, İscehisar ilçesinde kaçak alkol sattığı iddia edilen bir iş yerine baskın düzenlendi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İscehisar ilçesinde H.A., isimli bir şahsın kaçak alkol ve sigara sattığı bilgisini aldı. Bunun üzerine şüphelinin iş yeri ve adresine baskın düzenlendi. Baskında yapılan aramalarda 2 bin 340 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Olayın ardından H.A., isimli şahıs gözaltına alındı.