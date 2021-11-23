Afyonkarahisar’da polis baskın yaptı, kilo kilo kaçak tütün çıktı

Afyonkarahisar’da polis tarafından yapılan operasyonda kilolarca kaçak tütün ve binlerce adet makaron ele geçirildi.

Operasyon, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube (KOM) ekipleri tarafından yapıldı. Gümrük kaçağı tütün mamülü satışı yaptığı değerlendirilen il merkezinde bulunan 2 iş yeri ve depo olarak kullanılan 2 adrese baskın yapıldı. Baskında yapılan aramalarda 1 adet tütün doldurma makinesi, 1 adet Tütün doldurma makinesine bağlı kompresör, 9 bin 160 adet doldurulmuş makaron, 45 kg kıyılmış tütün, 26.5 kilogram mükerrer bandrollü paketler halinde kıyılmış tütün, 33 paket aromalı tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak Erol Aşkın isimli şahsa adli işlem yapıldığı bildirildi.