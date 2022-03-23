Afyonkarahisar’da parçalı bulutlu hava hakim olacak

Meteoroloji 5. Bölge Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Afyonkarahisar’da parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağı kaydedildi.

Kurumun sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, “Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, Afyonkarahisar çevreleri aralıklı hafif kar yağışı, Denizli’nin güney ilçelerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, kentte hava sıcaklıklarının 5 ile eksi 2 derece arasında olacağı tahmin ediliyor.