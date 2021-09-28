Son Dakika
TCMB Başkanı Kavcıoğlu: “Merkez Bankası politika faizini aşağı çeken merkez bankaları arasında yer aldı”
Afyonkarahisar’da otobüs kazası
-Afyonkarahisar’da yolcu otobüsüyle kamyonetin çarpışması sonucu yaşanan kazada 1 kişi yaralandı.
AFYONKARAHİSAR 28.09.2021, 14:14
-Afyonkarahisar’da yolcu otobüsüyle kamyonetin çarpışması sonucu yaşanan kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, 15 yolcunun bulunduğu otobüs, kamyonetle çarpıştı. Otobüs yoldan çıkarak refüje çarptı. Otobüste yaralanan olmazken yaralanan kamyonet sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından bölgede polis tarafından inceleme başlatıldı.