Afyonkarahisar’da olumsuz hava şartları sürüyor

Olumsuz hava şartlarının devam ettiği Afyonkarahisar’da hava sıcaklıklarının eksi derecelere düşmesi ile kent merkezindeki süs havuzları dondu.

Meteorolojik verilerek göre kentte hava sıcaklıkları eksi 4 ile 3 derece arasında değişiyor. Soğuk havaya rağmen kentte hafta ortasına kadar ise yağış beklenmiyor. Sabah saatlerinde sisli havanın da etkili olduğu kentte sıcaklıkların sıfır derecenin altına düşmesinin ardından kent merkezindeki bir çok süs havuzu dondu. Soğuk havanın özellikle sabah saatlerinde kendisini daha fazla hissettirdiği kentte vatandaşların genelde öğle saatlerine doğru sokağa çıktıkları gözlendi.