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Afyonkarahisar’da olumsuz hava şartları devam ediyor

Olumsuz hava şartlarının devam ettiği Afyonkarahisar’da, aniden çıkan rüzgarda ağaç dalları kırıldı. Dalların devrildiği esnada yolun boş olması ise yaşanabilecek olumsuzların önüne geçti.

AFYONKARAHİSAR 04.06.2022, 08:52
Afyonkarahisar’da olumsuz hava şartları devam ediyor

Olumsuz hava şartlarının devam ettiği Afyonkarahisar’da, aniden çıkan rüzgarda ağaç dalları kırıldı. Dalların devrildiği esnada yolun boş olması ise yaşanabilecek olumsuzların önüne geçti.

Hafta ortasından bu yana devam eden olumsuz hava şartları Afyonkarahisar’da hayatı olumsuz etkiliyor. Kentte şiddetli rüzgardan dolayı Güvenevler mahallesindeki sanayi sitesinde bir ağacın dalları kırıldı. Kırılan dallar yol ortasına devrildi. Olay anında yolun boş olması ise yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçti. Yol ortasına devrilen dalları ise çevre esnafı devrildiği yerden kaldırdı.

Çevre esnaflardan Musa Ayaz, çalıştığı esnada bir ses duyduğunu ve dükkandan dışarı çıktığından devrilen ağacı gördüğünü ifade etti. Ağacın devrildiği esnada yoldan araç geçmediğini kaydeden Ayaz, “Eğer araç geçseydi ağaç büyük zarar verirdi” dedi.

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