Afyonkarahisar’da okullara kar engeli

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyonkarahisar il genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın okulların tatil edildiğini açıkladı. Yiğitbaşı, ayrıca kamuda çalışan engelli, hamile ve diğer özel sağlık durumu bulunan kamu personelinin bir gün süreyle izinli sayılacağını kaydetti.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden açıklanan son verilere göre, Afyonkarahisar’da akşam saatlerinden itibaren ve takip eden günlerde aralıklı olarak başlayan kar yağışının etkisini artıracağı, buzlanma ve don tehlikesinin olacağı kaydedildi. Vali Yiğitbaşı, kent genelinde bu gece beklenen kar yağışından dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir almak amacıyla Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde toplantı gerçekleştirerek tüm il birimlerini koordine etti. Vali Yiğitbaşı, olumsuz hava koşulları nedeniyle bütün vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmalarını konusunda uyardı. Yiğitbaşı, Afyonkarahisar sınırları içerisinde ilk ve orta dereceli tüm okullar, kreşler, gündüz bakımevleri ve etüt merkezlerinin yarın bir gün süre ile eğitime ara verileceğini bildirdi. Yiğitbaşı, kamuda çalışan engelli, hamile ve diğer özel sağlık durumu bulunan kamu personelinin de yarın idari izinli sayılacağını açıkladı.