Afyonkarahisar’da muhtarlara ‘Afet Farkındalık’ semineri verildi

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Afyonkarahisar merkezinde görev yapan muhtarlara yönelik ’Afet Farkındalık Semineri’ düzenledi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde gerçekleştirilen seminer, Vali Yardımcıları Mehmet Boztepe ve Ömer Tekeş’in, İl AFAD Müdürü Mehmet Buldan, İdari ve Denetim Müdürü Tuncay Eroğlu, Belediye Muhtarlar Müdürü Mustafa Demirhüyük ve Muhtarlar Derneği Başkanı Suat Uygur’un katılımıyla yapıldı.

Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, görev yaptığı afetlerdeki tecrübelerini muhtarlarla paylaştı. Seminerde; AFAD’ın genel tanıtımı yapılırken ayrıca, Afet Acil Mobil Uygulaması, 2021 Afet Eğitim Yılının değerlendirmesi ve 2022 yılı Afet Tatbikat Yılında yapılacak faaliyetler görüşüldü. Afet Farkındalığı, Seferberlik Bilgisi, AFAD Gönüllülük Sistemi, İl Afet Risk Azaltma Planı, Türkiye Afet Müdahale Planı, Afet Sonrası İnsani Yardımlar, İyileştirme Çalışmaları, Hak Sahipliği ve Borçlandırma, Afetlerde Psikososyal hizmetlerin önemi hakkında da muhtarlara ayrıntılı bilgiler verildi.

Seminer sonunda muhtarlara katılım belgeleri ve afet çantaları takdim edildi.