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Afyonkarahisar’da ‘Muhtarlar Kütüphanesi’ kuruluyor

Afyonkarahisar Muhtarlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Suat Uygur ve Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri, 4. Afyonkarahisar Kitap Fuarı’nı ziyaret ederek önemli bir proje başlattılar.

AFYONKARAHİSAR 01.06.2022, 11:59
Afyonkarahisar’da ‘Muhtarlar Kütüphanesi’ kuruluyor

Afyonkarahisar Muhtarlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Suat Uygur ve Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri, 4. Afyonkarahisar Kitap Fuarı’nı ziyaret ederek önemli bir proje başlattılar.

Uygur ve dernek yönetim kurulu üyeleri, 4. Afyonkarahisar Kitap Fuarı’nı ziyaret etti. Muhtarlar, stantları tek tek inceleyerek kitap satın aldı. Gezinin ardından bir açıklama yapan Uygur, "Kitap Fuarımızı ziyaret ettik. Muhtarlar Derneği olarak bir kütüphane kuracağız. Kütüphanemizi zenginleştirmek için Fuarımızı ziyaret ettik. Fuar’a emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Fuar Koordinatörü Tahsin Külcüoğlu da muhtarların bu anlamlı projesi ve ziyaretleri için teşekkür etti. Külcüoğlu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne de destek ve çabaları için teşekkürlerini sundu.

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