Afyonkarahisar’da motosikletli polis timi eğitimleri sürüyor

Afyonkarahisar’da düzenlenen ileri sürüş teknikleri kursuna katılan 15 polis memuru, bir ay sürecek zorlu eğitimi tamamladıklarında Motosikletli Polis (Yunus) Timi’nde görevlerine başlayacak.

İnsan ve taşıt trafiğinin yoğun olduğu noktalarda yaşanan olaylara motosikletle hızlıca müdahale eden Yunus timleri, profesyonel ekipler aracılığıyla her türlü koşulda motosiklet kullanma ve görev yapma konularında nefes kesen bir eğitim sürecinden geçiyor. Bu çerçevede Afyonkarahisar Motor Sporlar Merkezi’nde düzenlenen ileri sürüş eğitimine Afyonkarahisar ve Adana’dan 15 polis memuru katıldı. Bir ay sürecek eğitimlerin ardından gerçekleştirilecek sınavı başarıyla tamamlayanlar Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Yunus Timine katılarak yeni görevine başlayacak.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amiri Veysel Deniz, aldıkları ileri sürüş teknikleri kursu hakkında bilgi vererek, kursa Afyonkarahisar ve Adana İl Emniyet Müdürlüğü’nden 15 polis memurunun katıldığını söyledi. Deniz şöyle konuştu:

"Normal sokakta karşılaşabileceğimiz durumları burada dubalarımızla hocalarımızın ve bizim beraber verdiğimiz eğitimlerle arkadaşlarımızı sokağa hazırlıyoruz. Toplam 15 personelimiz var. Başarılı olabilirlerse başarılı olan arkadaşları bünyemize katıp bunlarla beraber daha güçlü bir şekilde sokaklarda asayiş olaylarına bu arkadaşlarımız devam edecek. Arkadaşlarımız sabah 8.00’de beraber geliyoruz. Sabah sporumuzu yapıyoruz, yürüyüşümüzü, koşumuzu yapıyoruz. Normal sporumuzu yaptıktan sonra motosikletlerle beraber saat akşam 5’e, 6’ya kadar eğitimimiz devam ediyor. Bu eğitim de dediğim gibi dar manevralar, sokak aralarında nasıl gidebileceğimiz, sokaklarda nasıl pozisyonlarda karşılaşabileceğimiz, şahıslarla nasıl görüşürüz, nasıl mülakat yaparız, bunların eğitimlerini yapıyoruz. Ayrıca motosiklet üstünde silah nasıl kullanırız, bir olayla karşılaştığımızda nasıl davranmamız gerektiğini bunların eğitimini alıyoruz.”