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Afyonkarahisar’da midibüs devrildi: 9 yaralı
Afyonkarahisar’da midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı.
AFYONKARAHİSAR 03.01.2022, 09:39
Afyonkarahisar’da midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı.
Kaza, İhsaniye ilçesine bağlı Gazlıgöl beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan midibüs devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Kurtarma ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.