Afyonkarahisar’da LGS heyecanı

Liselere Geçiş Sistemi çerçevesinde gerçekleştirilen LGS sınavı Afyonkarahisar’da 10 bin 101 öğrencinin katılımı ile başladı.

Yurt genelinde olduğu gibi LGS sınavı Afyonkarahisar’da sorunsuz bir şekilde başladı. Sınav kent genelinde 273 okul ve 662 salonda yapılıyor. Sınav kent merkezinde 4 bin 833, il genelinde ise 10 bin 101 öğrencinin katılımı ile yapılıyor.

Sınavın ilk oturumu 09.30’da başlarken, ikinci oturumu ise saat 11.30’da başlayacak. Birinci oturumda adaylara Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek.

İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak.

Öğrenciler sınav salonlarına saat 09.00 itibari ile alınmaya başlanırken, ailelerin ise okul bahçelerinde beklemelerine izin verilmedi. Okul dışında çocuklarını bekleyen bir çok aile ise yanlarında getirdikleri Kur’an-ı Kerimleri okuyarak çocukları için dua ettiler.

Kentte sorunsuz bir şekilde başlayan LGS sınavı devam ediyor.