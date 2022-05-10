Afyonkarahisar’da kuş gözlem etkinliği

Afyonkarahisar’ın Başmakçı ilçesinde bulunan Acıgöl’de kuş gözlem etkinliği düzenlendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar Şube Müdürlüğü, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKUREM) ile ortaklaşa Başmakçı Acıgöl’ de Afyon Kocatepe Üniversitesinin kuruluşunun 30’uncu yılı çerçevesinde kuş gözlem etkinliği düzenlendi. Etkinliğe 40 doğa gönüllüsü ve fotoğraf tutkunu ve üniversite öğrencileri katıldı. Etkinlikte Acı gölde filamingo, pelikan, turna leylek gibi kuşlar gözlemlendi.