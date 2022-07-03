Afyonkarahisar’da kurbanlıklar görücüye çıktı

Afyonkarahisar’da canlı hayvan pazarlarında Kurban Bayramı’na sayılı günler kala hareketlilik yaşanıyor.

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Şuhut Canlı Hayvan Pazarı’nda kurbanlıklar görücüye çıktı. Vatandaşlar sabah erken saatlerde kurban pazarına gitti. Pazarda 200 kilogramlık kurbanlığın fiyatı 18 ile 21 bin lira arasında değişiyor.

Büyükbaş hayvan pazarına kurbanlık almaya gelen İbrahim Salman, "Hayırlı uğurlu olsun mal almaya geldik nasip olursa. Almaya uğraşıyoruz, pazarlık yapıyoruz. Fiyatlar 18, 20, 22 civarında. Fiyatlar normal yani, aşırı taşkın bir şey yok. Alıyoruz işte, pazarlık ediyoruz şimdi" dedi.

Pazara kurbanlık almaya gelen Hasan Aşkın ise, "Kurbanlık alıyoruz, 18,5 bin liradan bir düve aldık. Sabah erken saatte 7’de buraya geldik" dedi.

Büyükbaş hayvan üreticisi İsmail Ölmez, "Şu anda mallarımızı erken saatlerde buraya getirdik. Satışlar da iyi, talep var. Allah bereket versin, olduğu kadar. Sattık mallarımızı, 200 kiloluk hayvanlarımızdan sattık, 180 kiloluk hayvanlarımızdan sattık. 18 ile 21 bin lira arasında malımızı değerlendirdik. Hayvan parası ayrılmaz biraz durgun ama yine de alışveriş var" dedi.