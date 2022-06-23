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Afyonkarahisar’da kurban satış ve kesim yerleri belirlendi
Afyonkarahisar Valiliği İl Kurban Hizmetleri Komisyonu, 2022 yılı kurban satış ve kesim yerlerini belirledi.
AFYONKARAHİSAR 23.06.2022, 16:39
Afyonkarahisar Valiliği İl Kurban Hizmetleri Komisyonu, 2022 yılı kurban satış ve kesim yerlerini belirledi.
Afyonkarahisar il merkezinde kurban satış yeri olarak, Çayırbağ Kasabası Canlı Hayvan Pazarı, ATB Canlı Hayvan Borsası, kesim yeri olarak da Hamidiye Semt Pazarı, Harb-iş Semt Pazarı, Fuar Pazar Yeri, Fatih Semt Pazarı, Çavuşbaş Semt Pazarı, Sahipata Semt Pazarı, Kasaplar içi, Uydu Kent Semt Pazarı ve Karşıyaka Semt Pazarı belirlendi.
Bu kesim yerlerine ilaveten, Hıfzıssıhha Kurulunun belirlediği hijyen şartlarına uygun olmak şartıyla müstakil bahçeye sahip evlerin bahçelerinde kesim yapılabilmesine izin verilecek.