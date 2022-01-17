Afyonkarahisar’da korona virüs vaka sayısı yükselişe geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık korona virüs (Covit-19) vaka haritasını açıkladı. Açıklamaya göre, 1-7 Ocak tarihleri arasında Afyonkarahisar’da yüz bin nüfusa karşılık gelen vaka oranı 100.15’e çıkarak yaklaşık 750’ye kişi oldu.

Bakan Koca, haftalık vaka sayısını gösteren haritayı sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşılan haritada Afyonkarahisar’da korona virüs vaka yasının yüz binde 100.15 olduğu gözlenirken, yüz bin nüfusu gelen bu oranın kişi sayısı olarak ise yaklaşık 750 olduğu belirtildi. Açıklanan verilerek göre vaka sayılarının geçen haftaya göre artış gösterdiği gözlenirken, geçtiğimiz hafta kentin korona virüs sayısı yüz binde 83,59 olarak açıklanmıştı. Korona virüsten dolayı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Covit-19 Servisi’nde yaklaşık 60 hastanın tedavi gördüğü kaydedilirken, 40’a yakının ise yoğun servisinde yattığı, diğer kişilerin ise evlerinde karantina altında oldukları ifade edildi.