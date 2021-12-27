Afyonkarahisar’da korona virüs vaka sayısı yaklaşık 500 kişi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık korona virüs (Covit-19) vaka haritasını açıkladı. Açıklamada 11-17 Aralık arasında Afyonkarahisar’da yüz bin nüfusu gelen vaka sayısı yüzde 63,10 yani yaklaşık 500 kişi olduğu belirtildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık vaka sayısını gösteren haritayı sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşılan haritada Afyonkarahisar’da korona virüs vaka yasının yüzde 63,10 olduğu gözlenirken, yüz bin nüfusu gelen bu oranın kişi sayısı olarak ise yaklaşık 500 olduğu öğrenildi. Korona virüsten dolayı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Covit-19 Servisi’nde yaklaşık 70 hastanın tedavi gördüğü kaydedilirken, diğer kişilerin ise evlerinde karantina altında oldukları ifade edildi.