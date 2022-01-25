Afyonkarahisar’da korona virüs vaka sayısı bin 150’ye yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık korona virüs (Covit-19) vaka haritasına göre, Afyonkarahisar’da yüz bin nüfusa karşılık gelen vaka oranı 151,58’e yükselerek yaklaşık bin bin 150 kişi oldu.

Bakan Koca, 8-14 Ocak tarihleri arasındaki korona virüs vaka sayılarını açıkladı. Bakan Koca’nın paylaştığı haritada Afyonkarahisar’da korona virüs vaka yasının yüz binde 151,58’e olduğu gözlenirken, yüz bin nüfusu gelen bu oranın kişi sayısı olarak ise yaklaşık bin 150 olduğu kaydedildi. Açıklanan verilere göre vaka sayılarının geçen haftaya göre artış gösterdiği gözlenirken, geçtiğimiz hafta kentin korona virüs sayısı yüz binde 100.15’ olarak açıklanmıştı.

Öte yandan, korona virüse yakalanan kişilerin büyük çoğunluklarının evlerinde karantina altında oldukları öğrenildi.