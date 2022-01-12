Meteorolojik tahminlere göre akşam saatlerinde Afyonkarahisar’da kar yağışı bekleniyor.

Meteorolojiden edinilen bilgilere göre, kentte dün gece itibari ile başlayan yağmur yağışının yerini akşam saatlerinde kar yağışına bırakması bekleniyor. Yağışla birlikte hava sıcaklıklarının da hissedilir derecede azaldığı kentte kar yağışı ile birlikte ise sıcaklığın sıfır derecenin altına düşeceği tahmin ediliyor.