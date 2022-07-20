banner528

banner549

banner547

Son Dakika
50 kulüpten 500 özel sporcu goalball için Kocaeli’de
50 kulüpten 500 özel sporcu goalball için Kocaeli’de
Aydın’da pazarda fiyatlar yarıya düştü
Aydın’da pazarda fiyatlar yarıya düştü
KPSS Yerleştirme Sonuçları açıklandı
KPSS Yerleştirme Sonuçları açıklandı
Patates tarlada kilogramı 7.5 lira!
Patates tarlada kilogramı 7.5 lira!

Afyonkarahisar’da kapatılan köy okullarının yeninden açılması değerlendirildi

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü 17 ilçenin temel eğitiminden sorumlu şube müdürleri ile toplantı yaptı. Toplantıda, kapatılan köy okullarının yeniden açılmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi.

AFYONKARAHİSAR 20.07.2022, 17:39
Afyonkarahisar’da kapatılan köy okullarının yeninden açılması değerlendirildi

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü 17 ilçenin temel eğitiminden sorumlu şube müdürleri ile toplantı yaptı. Toplantıda, kapatılan köy okullarının yeniden açılmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda İl Müdürü Metin Yalçın idaresinde düzenlenen toplantıya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Musa Dinçgez, Emin Karaosman ile Şube Müdürü Medeni Buğra da katıldı. Toplantıda kapatılan köy okullarının yeniden açılmasına yönelik çalışmaların değerlendirilirken, 2021-2022 eğitim öğretim yılının değerlendirmesi ve diğer gündem maddeleri görüşüldü.

Yorumlar (0)
27°
parçalı az bulutlu