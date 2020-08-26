Afyonkarahisar’da kalbe yerleşen 5 santimlik tümör ameliyatla alındı

Afyonkarahisar’da 54 yaşındaki bir erkek hastanın kalbinin sol kulakçığını dolduran 5 santimetre uzunluğunda tümör başarılı bir operasyonla alındı.

Afyonkarahisar’da özel bir hastanede 54 yaşındaki erkek bir hastanın kalbinin sol kulakçığını dolduran 5 santimetre uzunluğunda tümör tespit edildi. Çok nadir görülen kalp tümörü, beyin tomografisinde tespit edilen pıhtıdan anlaşıldı. Hasta; Kalp Damar Cerrahisi hekimlerinden Erdinç Naseri ve Mustafa Bildiler tarafından ameliyat edildi. Başarıyla sonuçlanan operasyon sonrasında hastanın kalbinin sol kulakçığını dolduran 5 santimetre uzunluğunda tümör alındı. Kütahya’dan gelerek Afyonkarahisar’da sağlığına kavuşan hasta önceki taburcu edildi.

Beyinde pıhtı tespit edildi

Çekilen beyin tomografisi ve MR sonucunda hastanın beyninde parçalı şekilde, pıhtıdan etkilenmiş alanlar olduğu saptandı. Kalpten beyne pıhtı atmış olabileceği göz önüne alınarak yapılan kalp ultrasonunda, kalbinin sol kulakçığını dolduran hareketli bir kitle olduğu tespit edildi. Hastanın kendi kalp zarından duvar yapıldı.

Kitle tek parça olarak ameliyatla alındı

Gerçekleştirilen operasyonda, kalbin sol kulakçığını tamamen dolduran ve iki kulakçık arasındaki duvara oturmuş olan kitle dikkatli bir şekilde tek parça olarak çıkarıldı. Hastanın kendi kalp zarı kullanılarak iki kulakçık arasında tekrardan bir duvar oluşturuldu. Ameliyat sırasında yapılan ekokardiyografide sol kulakçıktaki kitlenin tamamen temizlendiği ve yeniden oluşturulan duvarda herhangi bir kaçak olmadığı görüldü.