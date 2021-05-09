banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Arapların ilk uzay aracını Ay'a Japonlar götürecek!
Arapların ilk uzay aracını Ay'a Japonlar götürecek!
Kontrolden çıkan roket Maldivler yakınlarına düştü
Kontrolden çıkan roket Maldivler yakınlarına düştü
Hava sıcaklığı sıfırın altına düşecek!
Hava sıcaklığı sıfırın altına düşecek!
Fenerbahçe'den son dakikada mucize gol!
Fenerbahçe'den son dakikada mucize gol!

Afyonkarahisar’da Kadir Gecesi eda edildi

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde ‘Kadir Gecesi’ Merkez Büyük Camii’nde verilen mevlid-i şerif programıyla eda edildi. idrak edildi.

AFYONKARAHİSAR 09.05.2021, 00:17
Afyonkarahisar’da Kadir Gecesi eda edildi

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde ‘Kadir Gecesi’ Merkez Büyük Camii’nde verilen mevlid-i şerif programıyla eda edildi. idrak edildi.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Şuhut’ta da vatandaşlar Kadir Gecesini idrak etti. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi, Şuhut ilçesine bağlı Merkez Büyük Cami’de idrak edilirken, ilçe imam hatipleri tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti, ilahi ve kasideler okundu. Bol bol ellerin semaya açıldığı gecede, Merkez Büyük Camii İmam Hatibi Bilal Aktaş tarafından hatim duası yapıldı. ‘Bin aydan daha hayırlı’ olduğu bildirilen Kadir Gecesi’nde vatandaşlar, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde namaz kıldı. Yatsı ezanının ardından da camilerin minarelerinden salavat ve tekbir sesleri yükseldi.
Yorumlar (0)
15°
parçalı az bulutlu