Afyonkarahisar’da Kadir Gecesi eda edildi

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde ‘Kadir Gecesi’ Merkez Büyük Camii’nde verilen mevlid-i şerif programıyla eda edildi. idrak edildi.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Şuhut’ta da vatandaşlar Kadir Gecesini idrak etti. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi, Şuhut ilçesine bağlı Merkez Büyük Cami’de idrak edilirken, ilçe imam hatipleri tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti, ilahi ve kasideler okundu. Bol bol ellerin semaya açıldığı gecede, Merkez Büyük Camii İmam Hatibi Bilal Aktaş tarafından hatim duası yapıldı. ‘Bin aydan daha hayırlı’ olduğu bildirilen Kadir Gecesi’nde vatandaşlar, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde namaz kıldı. Yatsı ezanının ardından da camilerin minarelerinden salavat ve tekbir sesleri yükseldi.