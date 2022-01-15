Afyonkarahisar’da kadınlara ilkyardım eğitimi

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü ile Kadın Kültür Evleri işbirliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında kadınlara ilkyardım eğitimi veriliyor.

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü sağlık personeli tarafından Kadın Kültür Evleri’nde kadınlara ilkyardım eğitimi verildi. İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı tarafından yürütülen eğitimlerin ilki kent merkezi Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi’nde bulunan Kadın Kültür Evi’nde gerçekleştirildi. Daha sonra merkeze bağlı Erkmen Beldesi’nde bulunan Kadın Kültür Evi’nde gerçekleştirilen eğitimlerin devamı İscehisar Zakire Ayyıldız İscehisar Kadın Kültür Evi’nde devam etti.

Toplamda 16 saat verilen iki günlük eğitimde katılımcılara hem teorik bilgiler verildi hem de uygulamalı eğitim yapıldı. Eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olan katılımcılara ilk yardım sertifikaları verildi. İlk yardım eğitimlerinin, AFAD ile koordineli olarak, kent genelindeki bütün Kadın Kültür Evleri’nde yapılması planlanıyor.