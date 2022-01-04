Afyonkarahisar’da ’Kadın Kültür Evleri’nden eğitime destek

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek’in talimatları ile başlayan eğitim seferberliğine Kadın Kültür Evleri de dahil oldu.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek’in himayesinde Afyonkarahisar genelinde yürütülen eğitim seferberliği kapsamında eğitimde başarıyı yükseltmek ve velilerin işbirliğini ve desteğini artırmak amacıyla Kadın Kültür Evleri de eğitim seferberliğine dahil oldu. ‘Bir Anne Akademisi’ olarak tasarlanan Kadın Kültür Evlerinde şimdiye kadar eğitimden sağlığa, spordan sanata çok boyutlu olarak verilen eğitimler sosyal ve kültürel etkinliklerle destelenmeye devam ediyor. Kadın Kültür Evleri, Afyonkarahisar’da Valisi Gökmen Çiçek’in talimatları ile yürütülen eğitim seferberliğine dahil olacak ve ‘Başarıya İlk Adım’ adını verdikleri eğitim programları tüm Kadın Kültür Evlerinde hayata geçirilecek.

İlk eğitim Çobanlar Kadın Kültür Evi’nde gerçekleştirildi

1 Ocak 2022 tarihinden itibaren Kadın Kültür Evlerinde ‘Başarıya İlk Adım’ eğitim programları içerisinde Sınav Kaygısı ve Bununla Başa Çıkma Yöntemleri, Ergen Psikolojisi, Verimli Ders Çalışma Yöntemleri, Sınav Sürecinde Ebeveyn Olmak gibi verilecek eğitimler ile kadınların veli olarak çocuklarını anlamaları ve desteklemeleri sağlanarak Eğitim Seferberliğine destek olunuyor. Bu kapsamda ilk eğitim 3 Ocak 2022 günü saat 10:00’da Çobanlar Kadın Kültür Evi’nde gerçekleştirildi.