Afyonkarahisar’da KADES uygulaması kullanımı arttı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü verilerine göre Kadın Destek Uygulaması (KADES) kullanımının il genelinde arttığı belirtilirken, bu konuda kentte yürütülen farkındalık çalışmalarının ise artarak devam edeceği kaydedildi.

Kadına ve çocuğa yönelik istismar ve şiddetle mücadelede Afyonkarahisar ve ilçelerin mevcut durumunu gözden geçirerek, koordinasyonun etkinliğinin değerlendirilmesi ve üzücü durumlara mahal vermemek amacıyla Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı toplantısı yapıldı.

Vali Gökmen Çiçek başkanlığında yapılan toplantıya, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, kaymakamlar, daire müdürleri ve diğer ilgililer katıldı.

Toplantıda 2019 ve 2020 yılı verileri değerlendirildi

Aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele alanında çalışan tüm kurumların 2019 ve 2020 yılı verilerinin değerlendirildiği toplantıda, mevcut duruma ilişkin analizler yapıldı. İl ve ilçelerde aile içi şiddet, kadına yönelik şiddet, çocuğa yönelik istismar ve şiddet, evlenme ve boşanma oranlarının başvuru sayıları, alınan tedbirlerin niteliği, uygulamanın daha iyiye götürülmesi için planlanması gereken tedbirler ele alındı. Farkındalık oluşturmak adına yapılan çalışmaların meyvelerini verdiğini dile getiren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü, İl Emniyet Müdürlüğü verilerine göre KADES kullanımının il genelinde arttığını vurgulayarak, bu konuda yürütülen farkındalık çalışmalarının artarak devam edeceğini söyledi.

“KADES’i anlatacağız”

Vali Çiçek ise ülke gündeminde önemli ve büyük yer tutan kadına şiddet ve kötü muameleye yönelik farkındalık oluşturmak ve İl genelinde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı’nın uygulamasında etkin ve verimli koordinasyonun sağlanması amacıyla toplandıklarını ifade ederek kadına yönelik şiddetle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti. Toplantıda kadına şiddetle mücadelede sıfır tolerans ilkesiyle hareket ettiklerini ifade eden Vali Çiçek, “Kadına yönelik şiddet ülke olarak aşmaya çalıştığımız en zor konulardan birisi. Bu konuda daha duyarlı ve hassas davranmalıyız. Bizlere gelen en ufak bir ihbarı bile titizlikle araştırmalı, her konunun üzerine dikkatle ve önemle gitmeliyiz. Kadına yönelik şiddet konusunda, Bakanlığımızın projesi olan ve son dönemde kadınlar arasında yaygın olarak kullanılarak ciddi bir farkındalık oluşturan KADES uygulamasının tüm ilçelerimizde Kadın Kültür Evleri’nde kadınlara tanıtılıp, uygulamaya geçirilmesi konusunda da hep birlikte işbirliği yapacağız” dedi.

“Türkiye’de kadına yönelik en fazla sosyal projeler yapan kentiz”

Sorunların çözümü için topyekûn mücadele edeceklerini belirten Vali Çiçek açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Kadına yönelik şiddetin önüne geçmek için sorunun derinliklerine inmeliyiz. Konu hakkında sağlıklı bilgi için yol gösterecek bilimsel çalışmalara ağırlık vermeliyiz. Bu veriler ışığında da şiddete karşı neler yapabiliriz bunları konuşmalıyız. Türkiye’de kadına yönelik en fazla sosyal projeler yapan İl olarak, kadına şiddetin önüne geçmek için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Kadının toplumda hak ettiği saygın konuma gelmesi, kadınlarımızın güvenle, huzurla, korkmadan bir yaşam sürmeleri için çalışacağız.”

Toplantı karşılıklı görüş alışverişi ve temennilerin ardından sona erdi.