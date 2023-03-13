Afyonkarahisar’da İstiklal Marşı’nın kabulünün 102. yıl dönümü etkinliği

Afyonkarahisar’da İstiklal Marşı’nın kabulünün 102. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlik Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü toplantıda salonunda gerçekleştirildi. Programa Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, milletvekilleri ve protokol üyeleri katıldı. Şiir dinletisinin gerçekleştirildiği programda Vali Yiğitbaşı bir öğrenci tarafından kendisine hediye edilen Türk bayrağını öperek teslim aldı. Programın sonunda Vali Yiğitbaşı ve protokol üyeleri İstiklal Marşı’nın kabulünün 102. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısı ile gerçekleştirilen şiir ve resim yarışmasında dereceye gire öğrencilere hediyeler takdim etti.

Program Vali Yiğitbaşı ve beraberindekilerin resim sergisini gezmesinin ardından sona erdi.