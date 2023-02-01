Afyonkarahisar’da istihdamın arttırılması için bir araya gelindi

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, istihdamın önemine dikkat çekerek, istihdamın arttırılması noktasında kurumlar ve sivil toplum kuruluşları ile her daim iş birliğine hazır olduklarını ifade etti.

Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı’nın talimatlarıyla gerçekleştirilmesi planlanan sektör toplantıları için ilk adım atıldı. Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ev sahipliğinde gerçekleşen Danışma Kurulu Toplantısı’na Vali Yiğitbaşı’nın talimatlarıyla Vali Yardımcısı Mehmet Keklik başkanlığında toplandı.

Toplantıda AFSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Aslan, AKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tuğrul Kandemir, ATSO Başkanı Hüsnü Serteser, AFSİAD Başkanı Kadir Sayın yer aldı. KOSGEP, TKDK, Zafer Kalkınma Ajansı, Tarım ve Orman Bakanlığı İl Müdürlüğü kurumlarından kurum yetkilileri, uzman akademisyenler ve diğer uzmanlar katılım sağladı.

Şubat ayı içerisinde sektör toplantılarının ilki olarak yapılması planlanan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler sektörü ile ilgili olarak ön hazırlık niteliğinde yapılan Danışma Kurulu Toplantısı’nda üretici ile pazarı buluşturmak amacıyla bir yol haritası oluşturulması planlıyor.