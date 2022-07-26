Afyonkarahisar’da ‘ipek koza’ kursuna yoğun ilgi

Afyonkarahisar’da ilk kez düzenlenen ipek koza kursuna ilgi yoğun gösterilirken üretilen ürünler ise görenler tarafından büyük beğeni topladı.

Afyonkarahisar Halk Eğitim Merkezi ile Karahisar Gençlik Merkezi’nin bünyesinde sürdürülen el sanatları kurslarında sona gelindi. Farklı el sanatlarında kurs gören kişiler eğitimlerini tamamlayarak sertifika almaya hak kazandı. Karahisar Gençlik Merkezi ve Halk Eğitim Merkezi’nin ortaklaşa sürdürdüğü kurslarda gençler ve velileri boş vakitlerini burada değerlendirip, kendilerine meslek edinebiliyorlar. El sanatları kurslarında en çok talep gören branşlardan bir tanesi de ipek koza kursuydu. Aynı zamanda Afyonkarahisar’da bir ilk olma özelliği taşıyan ipek koza kursunda birçok ürün üretildi.

Anneleri meslek edindirme adına kurslarımıza davet ediyoruz

İpek Koza Kurs eğitmeni Nazlı Şenay, verilen kurslarla gençleri ve velileri meslek edindirmek için çalıştıklarını belirterek: “Kurslarımız buraya katılan çocuklarımızın anneleriyle devam etmektedir. Buraya çocuğunu spora ya da herhangi bir etkinliğe getiren anneyi kendisini geliştirme ve meslek edindirme adına kurslarımıza davet ediyoruz. İpek koza kursumuz da onlardan bir tanesi. Ayrıca halk eğitim bünyesinde şu anda bir sergimiz var. Ürünleri ve ipek kozanın ne olduğunu merak eden herkes sergimizi inceleyebilir, gençlik merkezlerine de gelerek bilgi edinebilirler” şeklinde konuştu.

Halk Eğitim ve Gençlik Merkezi bünyesinde Eylül ayından itibaren: Amigurumi, sepet yapımı, ipek koza, ebru, hat, gitar, çini, kaligrafi, fotoğrafçılık, bağlama, ney ve resim kursları eğitim almak isteyen herkese ücretsiz bir şekilde verilecek.

Öte yandan kursiyerler de eğitimlerden çok memnun olduklarını ifade etti.