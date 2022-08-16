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İçişleri Bakanlığınca sürdürülen eren abluka-34 operasyonunda 1 milyon 681 bin kök kenevir ile 28,2 kilogram kubar esrar daha ele geçirildi. Operasyonun üçüncü gününde toplam 10 milyon 530 bin kök kenevir ile 803 kilogram esrar yakalandı.
Afyonkarahisar’da ilk kez yamaç paraşütü festivali düzenlenecek
Büyük Taarruz’un 100. yıl etkinlikleri çerçevesinde Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Sağlık Bilimleri Üniversite hastanesi bölgesinin arka bölgesinde ilk kez yamaç paraşütü festivali düzenlenecek.
AFYONKARAHİSAR 16.08.2022, 14:05
Büyük Taarruz’un 100. yıl etkinlikleri çerçevesinde Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Sağlık Bilimleri Üniversite hastanesi bölgesinin arka bölgesinde ilk kez yamaç paraşütü festivali düzenlenecek.
Afyonkarahisar’da 100. yıl etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Düzenlenecek etkinlikler ile bu yıl Afyonkarahisar’da ilk kez gerçekleştirilecek olan Yamaç Paraşütü festivaline onlarca yamaç paraşütü pilotu ile seyirciler katılım sağlayacak. Festival 27-28 Ağustos tarihlerinde saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında yapılacak.