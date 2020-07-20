Afyonkarahisar’da haziran ayında bin 325 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2020 Haziran ayında Afyonkarahisar’da bin 325 konut satıldı. Kentte konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 300’ün üzerinde gerçekleşti.

TÜİK 2020 Haziran ayı konut satış istatistiklerini yayınladı. Buna göre, Afyonkarahisar’da bin 325 konut satılırken, bu satışların 763’ü ipotekli, 562’si ise normal satış olarak gerçekleşti. Bu satışların 499’u ilk, 826’sı ise ikinci el satış oldu.

Kentte yabancılara hiç konut satışı yapılmazken, alış ve satışların tamamı Türk vatandaşlar arasında yapıldı.

Öte yandan, 2019 Haziran ayında 415 konutun satıldığı Afyonkarahisar’da bu yıl geçen seneye göre satılan bin 325 konut ile yüzde 300’ün üzerinde bir artış yaşanması ise dikkatlerden kaçmadı.