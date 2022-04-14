Afyonkarahisar’da hava sıcaklıkları yarından itibaren artacak

Afyonkarahisar’da hafta başında bir anda soğuyan havaların yarın itibaren tekrar ısınması bekleniyor.

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, kentte hava sıcaklıklarının yarından itibaren yükselişe geçmesi bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde yurdun bir çok bölgesinde olduğu gibi Afyonkarahisar’da da hava sıcaklıkları bir anda düşerken, geçtiğimiz Salı günü sıcaklıklar gece sıfır derecenin altına dahi düştü. Meteorolojiden alınan verilere göre kentte sıcaklıkların yarından itibaren yükselmesi ve 20 derece seviyelerine çıkması bekleniyor.