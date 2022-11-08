Afyonkarahisar’da hava sıcaklıkları hissedilir derecede azaldı

Yapılan son meteorolojik tahminlere göre Afyonkarahisar’da hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşerek 0-15 derece arasında olması bekleniyor.

Uzun süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden kentteki hava sıcaklıkları bu hafta itibari ile hissedilir derecede azalacak. Geceleri termometrelerin 0 dereceleri görmesinin beklendiği kentte gündüzleri ise en yüksek sıcaklığın 15 derece olması tahmin ediliyor. Kentte ayrıca hafta boyunca kapalı bir hava bekleniyor.