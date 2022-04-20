Afyonkarahisar’da hava sıcaklıkları hafta sonu artacak

Meteorolojik değerlendirmelere göre Afyonkarahisar’da hava sıcaklıklarının hafta sonu artacağı belirtildi.

Yapılan meteorolojik tahminlere göre, kentte hava sıcaklıklarının hafta sonu mevsim normallere döneceği ve 20 derecenin üstüne çıkmasının beklendiği belirtildi. 23 Nisan Cuma gününden itibaren sıcaklıkların artarak 22-23 derecelere kadar çıkacağı kaydedildi. Tahminlere göre ayrıca kentte yağmur yağışının da beklenmediği öğrenildi.