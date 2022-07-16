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Afyonkarahisar’da hava sıcaklığı artmaya devam ediyor

Sıcaklıkların artmaya devam ettiği Afyonkarahisar’da önümüzdeki hafta itibari ile termometrelerin 30 derecelere kadar çıkacağı belirtildi.

AFYONKARAHİSAR 16.07.2022, 13:26
Afyonkarahisar’da hava sıcaklığı artmaya devam ediyor

Sıcaklıkların artmaya devam ettiği Afyonkarahisar’da önümüzdeki hafta itibari ile termometrelerin 30 derecelere kadar çıkacağı belirtildi.

Meteorolojik verilere göre, kentte son günlerde sıcaklıkların artarak devam ettiği kaydedildi. Gündüz saatlerinde kent genelinde 28 derecelere kadar hava sıcaklıklarının önümüzdeki haftadan itibaren 30 derecelere kadar yükselmesi bekleniyor. Akşamları ise serin bir havanın hakim olduğu kentte sıcaklıkların gece saatlerinde ise 14-15 derece seviyelerine düştüğü belirtildi.

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