Afyonkarahisar’da halk oyunları bölge yarışması düzenlendi

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından düzenlenen; Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Halk Oyunları Bölge Yarışması sona erdi. Dereceye giren kulüpler düzenlenen ödül töreni ile madalya ve kupalarını aldı.

Aydın, Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar’dan 22 kulüp, Prof. Dr. Veysel Eroğlu Kapalı Spor Salonunda düzenlenen etkinlikte hünerlerini sergilerken, birinci olmak için yarıştı. Hünerlerin sergilendiği ve kıyasıya rekabetin olduğu halk oyunları karşılaşmaları neticesinde; neticesinde; Gençler Geleneksel Düzenlemeli kategorisinde Aydın Elifname GSK birinci, Gençler Geleneksel Düzenlemesiz kategorisinde Uşak Gül GSK birinci, Minikler Geleneksel Düzenlemesiz Kategorisinde Afyonkarahisar Çobanlar Belediyesi SK birinci, Minikler Geleneksel Düzenlemeli kategorisinde ise Aydın Söke Mavi Sanat GSK birinci oldu. Yıldızlar Geleneksel Düzenlemesiz kategorisinde Aydın Sultanhisar Gocabeşli Folk. Kül. SK birinci, Yıldızlar Geleneksel Düzenlemeli kategorisinde Kütahya Linyit İlköğretim Okulu GSK birinci, Büyükler Geleneksel Düzenlemesiz kategorisinde Aydın AYHOT GSK birinci, Büyükler Geleneksel Düzenlemeli kategorisinde ise Aydın Efeler GSK birinci oldu.

Dereceye giren kulüpler ödüllendirildi

Karşılaşmalar sonucunda dereceye giren kulüplere madalya ve kupaları; Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Türk Halk Oyunları MHK Başkanı Mustafa Eriş, Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İhsan Akar, ilçe ve kasaba belediye başkanları ile hakemler tarafından takdim edildi.