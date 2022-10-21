Afyonkarahisar’da hafta sonu kapalı ve puslu hava bekleniyor

Yapılan son meteorolojik tahminlere göre Afyonkarahisar’da hafta sonu kapalı ve puslu bir havanın beklendiği belirtildi.

Meteorolojik verilere göre, kentte hafta sonu sıcaklıkların 2-19 derece arasında olması bekleniyor. Ayrıca yapılan tahminlerde kapalı bir havanın hakim olmasının öngörüldüğü kentte hafta sonunun puslu geçeceği tahmin ediliyor.