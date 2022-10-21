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Afyonkarahisar’da hafta sonu kapalı ve puslu hava bekleniyor
Yapılan son meteorolojik tahminlere göre Afyonkarahisar’da hafta sonu kapalı ve puslu bir havanın beklendiği belirtildi.
AFYONKARAHİSAR 21.10.2022, 11:53
Yapılan son meteorolojik tahminlere göre Afyonkarahisar’da hafta sonu kapalı ve puslu bir havanın beklendiği belirtildi.
Meteorolojik verilere göre, kentte hafta sonu sıcaklıkların 2-19 derece arasında olması bekleniyor. Ayrıca yapılan tahminlerde kapalı bir havanın hakim olmasının öngörüldüğü kentte hafta sonunun puslu geçeceği tahmin ediliyor.