Afyonkarahisar’da hafta sonu havaların ısınması bekleniyor

Meteorolojik tahminlere göre, Afyonkarahisar’da hafta sonu yağışsız bir hava beklenirken, kentte ayrıca sıcaklıklarında 10 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

Kentte uzun süredir devam eden soğuk havanın hafta sonu yerini yağışsız ve sıcak bir havaya bırakması bekleniyor. Yapılan değerlendirmelere göre kentte cumartesi ve pazar günleri sıcaklıkların 1 ile 10 derece arasında olması tahmin ediliyor.