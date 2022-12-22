Afyonkarahisar’da hafta sonu da soğuk geçecek

Meteorolojik tahminlere göre, Afyonkarahisar’da soğuk havaların devam edeceği ve hafta sonu sıcaklıklarının eksi 1 ile 9 derece arasında olacağı tahmin ediliyor.

Hata başında soğuk havanın etkisi altına giren Afyonkarahisar’da olumsuz hava şartları etkisini arttırarak devam ediyor. Kentte sıcaklıklar akşamların sıfırın gündüzleri ise 10 derecenin altına düştü. Meteorolojik verilere göre, kentte sıcaklıkların hafta sonu da düşük olması bekleniyor. Yapılan son değerlendirmelerde hafta sonu sıcaklık değerlerinin eksi 1 ile 9 derece arasında olacağı tahmin ediliyor.