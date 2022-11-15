Afyonkarahisar’da hafızlar kampa girdi

Afyonkarahisar İl Müftülüğü’ne bağlı Miftah Kur’an Kursu, Salar Fatih Kur’an Kursu, İsmailköy Kur’an Kursu, Sahipata Kur’an kursunda yatılı hafızlık yapan 90 öğrenci, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sultandağı Gençlik Kampına katıldı.

Sultandağı Gençlik Kampını İl Müftüsü Sinan Kazancı, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, İl Müftü Yardımcısı Harun Yılmaz, Din Hizmetleri Şube Müdürü Hasan Demir, Gençlik Hizmetleri Müdürü Ahmet Ertürk ve KYK Yurtlarından Sorumlu Müdür Mustafa Asan ziyaret ederek, öğrencilerle sohbet etti, birlikte yemek yedi ve etkinleri izledi. Gençlik Kampında, ok atma, masa tenisi, matrax, futbol, paintball birçok etkinlik yapan öğrencilerin, eğlenceli vakit geçirmelerinden dolayı mutlu oldukları gözlendi.

İl Müftüsü Sinan Kazancı, Kur’an kurslarında öğrenim gören hafız öğrencilerin motivasyonunu sağlamak, zihin yorgunluğunu gidermek ve moral artırmak amacıyla çeşitli etkinliklerin yapıldığı kampta, emeği geçenlere teşekkür etti.