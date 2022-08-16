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Afyonkarahisar’da gençler bayrak için yürüyecek

Afyonkarahisar’da Büyük Taarruz Zaferi’nin 100. Yılında ’Bayrak Yürüyüşü’ düzenlenecek.

AFYONKARAHİSAR 16.08.2022, 13:45
Afyonkarahisar’da gençler bayrak için yürüyecek

Afyonkarahisar’da Büyük Taarruz Zaferi’nin 100. Yılında ’Bayrak Yürüyüşü’ düzenlenecek.

Büyük Taarruz’un 100. Yılı etkinliklerinde Afyonkarahisar Valiliği ve Afyonkarahisar Belediyesi destekleriyle Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 1922 gençle 1922 metre Bayrak ile “Bayrak Yürüyüşü” düzenlenecek.

Afyonkarahisar Büyük Taarruz’un 100. Yılı’nı kutlayacak. Etkinlikler çerçevesinde; 24 Ağustos saat 19:22’de 1922 genç, 1922 metre bayrakla ve 100. yılı temsilen 100 meşale ile Devlet Su İşleri önünden Zafer Meydanı’na kadar yürüyecek.

Zafer Meydanı’nda tamamlanacak olan yürüyüş sonrasında ünlü sanatçı Canan Anderson tarafından Kahramanlık Türküleri ve keman dinletisi icra edilecek.

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