Afyonkarahisar’da ‘Geç kalmayın güç olmasın projesi’

Afyonkarahisar Özel Eğitim Anaokulu’nda 3 Aralık Dünya Engelliler gününe özel olarak hazırlanan "Geç Kalma Güç Olmasın" projesi ile engelli öğrencilerin eğitimine erken başlanılmasının faydalarına dikkat çekildi.

Bu yıl çalışmalarını 0-36 aylık erken çocukluk eğitimi üzerine yapan Afyonkarahisar Özel Eğitim Anaokulu, "Geç Kalma Güç Olmasın" sloganı ile engelli çocukların okulda eğitim almalarına imkan sağlıyorlar. Engelli çocukların kişisel gelişimlerine haftada 4 saat üzerinden özel eğitim öğretmenleri ile evlerinde eğitim veriliyor. Eğitimler sonrasında velilerin olumlu dönüşler yaptığına dikkat çeken Afyonkarahisar Özel Eğitim Anaokulu Müdürü Yasin Sert şöyle konuştu:

"Geç kalma güç olmasın sloganı ile okulumuzda 0-36 aylık çocuklarımıza verdiğimiz eğitim kapsamında bir farkındalık çalışması yürütmeye çalıştık. 2021 Eylül ayından itibaren okulumuzda 0 aydan itibaren rehberlik araştırma merkezlerinin tanılama yaptığı çocuklara haftada 4 saat olmak üzere özel eğitim öğretmenlerince evlerinde eğitim verilmektedir. Özellikle velilerimizden aldığımız dönüşler sayesinde bir kişiyle başlayan bu sayı 6’ya bugün itibariyle çıkmıştır. Bu kapsamda ’Geç Kalma Güç Olmasın’ afişlerimizi Devlet Su İşleri, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özel bir AVM ve Afyonkarahisar Belediyemizin elektronik bilbordlarında yayınladık ve oldukça ilgi gördü. Bu eğitim kapsamında bir çok velimizden telefon almaya başladık. Buradan 0-36 ay özel çocukları olan ebeveynlerimize sesleniyoruz, sizlere en yakın rehberlik araştırma merkezlerinden konu ile ilgili bilgi alarak erkenden eğitime başlamanız çocuklarımızın gelecek hayatları açısından çok önemli olacaktır. Geç kalmayın güç olmasın."

Eğitim alan ve evlerinde çocuklarına çalışmalar yapan velilerin çektikleri videolar da projede yer aldı. Videolarda veliler tarafından engelli bebeklere yapılan çalışmalar bulunuyor. Çalışmalar sonrasında çocuklarda gelişimlerin arttığını ifade eden velilerde projeye destek oldu.