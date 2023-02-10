Afyonkarahisar’da ev hanımları tek yürek oldu

Afyonkarahisar’da duyarlı ev hanımları bir araya gelerek kentin kendine has mercimekli bükmesi ile haşhaşlı lokumunu pişirip depremzedelere gönderiyor.

Kentin hemen hemen her mahallesinde mahalle fırınlarında bir araya gelene ev hanımları depremzedeler için seferber oldu. Geceden mayalanan hamurlarla ev hanımları Afyonkarahisar’ın kendine has mercimekli bükmesi ile haşhaşlı lokum adı verilen hamur işlerini hazırlayıp yardım tırları ile depremzedelere gönderiyorlar.