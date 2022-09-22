Afyonkarahisar’da endemik ve endemik olmayan türlerle ilgili bilgilendirme yapıldı

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde değişik alanlarda bulunan endemik ve endemik olmayan türlerle ilgili “Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi” ile bilgilendirme yapıldı.

Afyonkarahisar Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından arazi uygulamalı teknik izleme eğitimi arazide devam ediyor. Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi ile Arazi Uygulamalı Teknik İzleme Eğitimi arazide devam etti. Katılımcılara, Prof. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş ve Prof. Dr. Mustafa Sözen tarafından Bolvadin ilçesinde değişik alanlarda bulunan endemik ve endemik olmayan türlerle ilgili bilgilendirme yapıldı.