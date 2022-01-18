Afyonkarahisar’da eğitime kar engeli

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde okulların yarın tatil edildiğini açıkladı.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden yaptı. Vali Çiçek, "Sevgili öğrenciler gece oluşacak yoğun buzlanma nedeniyle yarın Afyonkarahisar’da 1 gün okulları tatil ediyoruz. 1 günlük bu tatili kitap okuyarak geçirmenizi istiyorum. Tatilden sonra sizleri daha canlı bir şekilde okullarınıza bekliyoruz" dedi.