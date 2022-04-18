Afyonkarahisar’da eczacılardan çağrı: Vitaminler internette satılmasın

Afyonkarahisar Eczacı Odası Başkanı Alper Pehlivanlı, vitamin, mineral ve gıda takviyeleri gibi sağlığa ilişkin ürünlerin internetten veya marketlerden satılmasının halk sağlığı ve kamu yararı bakımından büyük sorunlara yol açtığını belirterek, "Takviye ürünler sadece eczanelerde satılmalıdır" dedi

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, internet üzerinden satış yapan e-ticaret platformlarına yönelik düzenleme yaparak sınırlama getireceklerini ifade ettiğini hatırlatan Pehlivanlı, yaptığı açıklamada, “Özellikle pandemi ile birlikte kullanımı daha da artan ve gıda takviyesi olarak adlandırılan, ancak özünde ilaç olan, vitamin, mineral ve bitkisel tıbbi ürünlerin eczane dışında, internet veya marketler üzerinden satılması, tam kontrol edilmediği ve denetlenemediği için toplum sağlığı ve kamu yararı açısından çok ciddi sorunlara yol açmaktadır.” dedi.

“Gıda takviyelerinin bilinçsizce kullanılması, muhtemel ilaç etkileşimi ile birlikte, ilaçların etkinliğinin azalmasına, yan etkilerinin artmasına ve buna bağlı olarak hastalık ve ölüm vakalarının oluşmasına da neden olabilmektedir” diyen Pehlivanlı: “Örneğin, internetten pazarlanan ve içeriğinde "Sibutramin" adlı etken madde bulunan zayıflama ürünlerini kullanan vatandaşlarımız, hayatlarını kaybetme riski ile karşı karşıya kalmaktadır. Ayrıca internet üzerinden temin edilen birçok gıda takviyesinin de sahte olduğu tespit edilmektedir. Bu nedenle ülkemizde, sağlığa ilişkin ürünler, Türkiye’nin 28 bin noktasında hizmet veren eczanelerden temin edilerek eczacı danışmanlığı ile kullanılmalıdır. İnternet üzerinden satışta yapılacak sınırlamaya vitamin ve gıda takviyelerinin de alınması toplum sağlığı açısından önem arz etmektedir” ifadelerini kullandı.