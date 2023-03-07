Afyonkarahisar’da deprem tatbikatı yapıldı

İçişleri Bakanlığı’nca Türkiye genelinde yapıldığı gibi Afyonkarahisar’ın Şuhut Fatih Ortaokulunda, ’1-7 Mart Deprem Haftası’ nedeniyle, ’Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı’ yapıldı.

Şuhut Fatih Ortaokulu’nda yapılan tatbikatta öğrenciler ilk kez deprem ve tahliye tatbikatı uygulamasını yapmanın heyecanını yaşadı.

Sınıflarında olan öğrenciler hoparlörden yapılan ’Deprem oluyor’ uyarısı ile ’Çök-Kapan-Tutun’ hareketini yaptı. Ardından tahliye sirenlerinin çalmasıyla öğrenciler okuldan öğretmenler eşliğinde tahliye edilerek, toplanma alanlarına intikal etti. Her sınıfın sınıf başkanları yoklama alarak eksik öğrenci var mı diye kontrol etti.