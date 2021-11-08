Afyonkarahisar’da deprem

Afyonkarahisar’da 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kent merkezinde meydana gelen deprem kısa süreliğine paniğe neden oldu.

Afyonkarahisar kent merkezinde saat 22.29’da 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Evlerde hissedilen deprem esnasında avizelerin sallandığı gözlenirken, vatandaşlar sosyal medya hesaplarından endişelerini dile getirdiler.