banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Kılıçdaroğlu, Fahri LGBT üyesi yapıldı
Kılıçdaroğlu, Fahri LGBT üyesi yapıldı
Rusya'dan üstü kapalı Türkiye'ye uyarı!
Rusya'dan üstü kapalı Türkiye'ye uyarı!
Emekli bayram ikramiyesi zamlandı! Ne zaman ödenecek?
Emekli bayram ikramiyesi zamlandı! Ne zaman ödenecek?
Bazı COVID-19 hastalarının PCR testi sonucu nasıl negatif olabiliyor?
Bazı COVID-19 hastalarının PCR testi sonucu nasıl negatif olabiliyor?

Afyonkarahisar’da da Ramazan ayı buruk başladı

Ramazan ayının başladığının müjdecisi olan ilk teravih namazı, korona virüs (Covid-19) nedeniyle yurt genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar’da da kılınamadı.

AFYONKARAHİSAR 12.04.2021, 23:16
1
Afyonkarahisar’da da Ramazan ayı buruk başladı

Ramazan ayının başladığının müjdecisi olan ilk teravih namazı, korona virüs (Covid-19) nedeniyle yurt genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar’da da kılınamadı.

Korona virüs vaka sayılarının artması üzerine teravih namazlarının bu Ramazan ayında camilerde değil, evlerde kılınmasına karara verilmişti. Bu nedenle camilerde Ramazan’ın müjdecisi ilk teravih namazı kılınamadı. Gedik Ahmet Paşa (İmaret) Camii Müezzini Mevlüt Kiraz, teravih namazının camilerde değil de evlerde kılınacak olmasının cemaatte bir burukluğa neden olduğunu ifade ederek, “Korona virüsten dolayı malum Ramazan coşkusu yok gibi ortalıkta. Elbette cemaatimizde bir burukluk var. Dua edelim inşallah bugünler geride kalsın ve o eski güzel Ramazanlara tekrar kavuşalım” diye konuştu.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
10°
açık