Afyonkarahisar’da da hissedilen depremle ilgili olumsuzluk yaşanmadı

Düzce’de dün gece meydana gelen ve Afyonkarahisar’da da hissedilen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından kentte kriz koordinasyon toplantısı yapılırken, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı belirtildi.

Afyonkarahisar’da da hissedilen depremin ardından AFAD yerleşkesinden kriz koordinasyon toplantısı yapıldı. Vali Yardımcısı Mehmet Keklik toplantının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise “İlimizde de hissedilen Düzce merkezli depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. An itibariyle ilimizdeki 112 ve AFAD merkezinize gelen herhangi bir olumsuz ihbar bulunmamaktadır” ifadelerine yer verdi.